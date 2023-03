Pontesecco | il 17 aprile si affida il cantiere | due rotatorie elimineranno semafori e birilli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Nodo di Pontesecco: il 17 aprile via libera al cantiere, termine lavori a settembre - webecodibergamo : I lavori dureranno 150 giorni e si concluderanno prima dell’inizio delle scuole a settembre. -

Da sempre considerato uno dei nodi più ostici in ingresso (e uscita) dalla città,si prepara a dire addio non solo al semaforo alla confluenza della circonvallazione in ...via dal 17...... ne beneficeranno gli interventi sul nodo di, che renderanno più scorrevole la circolazione da Bergamo alle Valli. I lavori sono stati affidati a inizio febbraio e adaprirà invece ...Da sempre considerato uno dei nodi più ostici in ingresso (e uscita) dalla città,si prepara a dire addio non solo al semaforo alla confluenza della circonvallazione in ...via dal 17...

Pontesecco, il 17 aprile si affida il cantiere: due rotatorie ... L'Eco di Bergamo

È da sempre considerato uno dei nodi viabilistici più ostici per quel che riguarda l’ingresso e l’uscita dalla città di Bergamo: parliamo di Pontesecco , l a strozzatura viaria tra Bergamo e ...Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità: "Più sicura, più fluida e più percorribile l'intersezione che consente l'ingresso e l'uscita dalla città" ...