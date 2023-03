(Di venerdì 24 marzo 2023) L’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai al termina della partita persa contro l’Inghilterra Un brutto primo«Assolutamente sì, nelsi è vista una bella Italia. Li abbiamo chiusi nella loro metà campo e penso che questa Italia debbadal». Cosa ha detto questo primo«Che c’è bisogno di. Nel primonon siamo riusciti a imporrare il nostro gioco perché loro ci venivano addosso uomo su uomo a prenderci e non abbiamo saputo imporre il palleggio» Più meriti dell’Inghilterra o demeriti vostri? «Penso che siano stato un 50 e 50 perché noi abbiamo sbagliato tanti palloni che non sono da noi. Quando sbagli tanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giampy572330611 : @Naples___ @realvarriale C'era una volta l'Italia con Chiellini capitano vero e Bonucci guerriero mai domo, ora abb… - ilmionapoli : Politano: “L’Italia deve ripartire dal secondo tempo con l’Inghilterra. Peccato non averla ribaltata”… - MiragliaIlenia : Comunque mi aspettavo una sconfitta l'Italia non giocava da tanto, l'Inghilterra sulla carta partiva favorita.Dopo… - napolista : #Politano: «L’Italia deve ricominciare dal secondo tempo. C’è solo da imparare da queste partite» Alla Rai: «Nel p… - Giampy572330611 : @SimoneStagnitta @realvarriale C'era una volta l'Italia vincente di Bonucci e Chiellini, ora c'è la FIGC perdente… -

...destra è'unico spunto in una gara anonima (dal 62'6: ... C'è ancora da lavorare sui movimenti, ma'esordio è un segnale ...è un segnale incoraggiante per il futuro suo e dell'. ...Sono tre gli esordienti: Retegui si è mostrato contro'...invece va verso una chance in attacco insieme a Gnonto. Romagnoli ... Le probabili formazioni di Malta -(4 - 3 - 3): ...6: il 'Maradona' lo chiama a gran voce, è autore di una ...un bel gol che però non basta agli azzurri per pareggiare'...riesce però a entrare in altre azioni offensive pericolose dell'