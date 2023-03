Poca trasparenza e compensi iniqui: gli attori italiani fanno causa a Netflix (Di venerdì 24 marzo 2023) Corrispettivi economici troppo bassi e Poca trasparenza sui ricavi: un gruppo di attori italiani, rappresentati dalla società “Artisti 7607”, avvia una causa contro Netflix, colpevole – secondo l’accusa – di omettere dati sulla diffusione di film e serie tv e versare di conseguenza “cifre risibili” ad attori e attrici. Tra i fondatori dell’associazione Elio Germano, Neri Marcorè, Claudio Santamaria, Michele Riondino, Alberto Molinari, Carmen Giardina, volti noti del grande schermo italiano che ritengono “iniquo” il compenso percepito dalla piattaforma di streaming. Dopo mesi di trattative, inizierà un processo al Tribunale civile di Roma. Cinzia Mascoli, presidente di “Artisti 7607”, affonda: “La causa è l’inevitabile conseguenza di sterili e lunghe ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Corrispettivi economici troppo bassi esui ricavi: un gruppo di, rappresentati dalla società “Artisti 7607”, avvia unacontro, colpevole – secondo l’accusa – di omettere dati sulla diffusione di film e serie tv e versare di conseguenza “cifre risibili” ade attrici. Tra i fondatori dell’associazione Elio Germano, Neri Marcorè, Claudio Santamaria, Michele Riondino, Alberto Molinari, Carmen Giardina, volti noti del grande schermo italiano che ritengono “iniquo” il compenso percepito dalla piattaforma di streaming. Dopo mesi di trattative, inizierà un processo al Tribunale civile di Roma. Cinzia Mascoli, presidente di “Artisti 7607”, affonda: “Laè l’inevitabile conseguenza di sterili e lunghe ...

