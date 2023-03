Pnrr | Mattarella sprona citando De Gasperi | mettiamoci alla stanga

(Di venerdì 24 marzo 2023) "Siete un'istituzione nata dal basso, per lo sviluppo, le cui radici sono antiche. Nel ringraziarvi del vostro impegno vi rivolgo l'invito che, in un contesto ben diverso, Alcide Derivolse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManLanTuit : RT @Corriere: Pnrr, il presidente Mattarella cita De Gasperi: «È il momento di mettersi alla stanga» - peterkama : Pnrr, Mattarella cita De Gasperi: «È il momento di mettersi alla stanga» - Corriere : Pnrr, il presidente Mattarella cita De Gasperi: «È il momento di mettersi alla stanga» - mikid67 : RT @HuffPostItalia: Mattarella sul Pnrr cita De Gasperi: 'È ora di mettersi alla stanga' - Luxgraph : Pnrr, Mattarella cita De Gasperi: «È il momento di mettersi alla stanga» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

... in corso a Firenze alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio. In poco piu' ... Le rilevanti risorse messe a disposizione dal, dai programmi e dai fondi europei e dal mercato ...... è il momento per tutti, a partire dalla realizzazione del, di mettersi alla stanga. Auguri di buon lavoro". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla prima ...Perché ha aggiunto'accanto ai campioni, è l'esperienza dell'agglomerato delle Piccole e medie imprese ad attirare interesse in America Latina, come in Africa, dove mi sono recato di ...

Pnrr, Mattarella cita De Gasperi: «È il momento di mettersi alla stanga» Corriere della Sera

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio, a Firenze. Mattarella è poi arrivato, tra gli applausi, alla stazione ...(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato oggi pomeriggio a Firenze alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio dal titolo 'Progettare il ...