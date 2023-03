Pnrr, Mattarella: "E' il momento di mettersi alla stanga" (Di venerdì 24 marzo 2023) "E' il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Pnrr, di mettersi alla stanga". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella concludendo il suo intervento alla Conferenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) "E' ilper tutti, a partire dall'attuazione del, di". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioconcludendo il suo interventoConferenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Mattarella cita De Gasperi: “È il momento per tutti di mettersi alla stanga a partire dall’attuazione del Pnrr” - ZenatiDavide : Mattarella cita De Gasperi: “È il momento per tutti di mettersi alla stanga a partire dall’attuazione del Pnrr”: “È… - careitaly : Incontro con Bernardo Mattarella Amministratore delegato dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti… - ZenatiDavide : Pnrr, Mattarella cita De Gasperi: “È il momento di mettersi alla stanga”. Il ministro Zangrillo: “Dobbiamo assumere… - LuisaRagni : RT @tg2rai: Il capo dello Stato sull'attuazione del #Pnrr: 'E' il momento per tutti di mettersi alla stanga'. In mattinata #Mattarella al s… -