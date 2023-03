Pnrr | Mattarella | “È il momento di mettersi alla stanga”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso del suo intervento in occasione della prima giornata di lavori della Conferenza nazionale delle Camere di commercio, in corso a Firenze, parlando dell’attuazione del, ha voluto citare le parole di Alcide De Gasperi nel Dopoguerra “quando occorreva ricostruire l’Italia dalle macerie ed insieme edificare un autentica democrazia”. Il presidente della Repubblica, Sergio, cita De Gasperi per sollecitare la realizzazione del“Nel ringraziarvi per il vostro impegno – ha detto il capo dello Stato -, mi permetto di rivolgere a voi l’invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel Dopoguerra, quando occorreva ricostruire l’Italia dalle macerie e, insieme, edificare una autentica democrazia: è ilper ...