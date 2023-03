Pnrr, Mattarella: «è il momento di mettersi alla stanga» (Di venerdì 24 marzo 2023) «È il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Pnrr, di mettersi alla stanga». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella concludendo il suo intervento alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio, a Firenze, citando Alcide De Gasperi che con questa espressione invitò i dossettiani della Dc a dare un contributo fattivo all'azione del partito. «Nel ringraziare per il vostro impegno, mi permetto di rivolgere a voi l'invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel dopoguerra, quando occorreva ricostruire l'Italia dalle macerie e insieme edificare una autentica democrazia. È il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di mettersi ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 marzo 2023) «È ilper tutti, a partire dall'attuazione del, di». Così il presidente della Repubblica, Sergioconcludendo il suo interventoConferenza nazionale delle Camere di commercio, a Firenze, citando Alcide De Gasperi che con questa espressione invitò i dossettiani della Dc a dare un contributo fattivo all'azione del partito. «Nel ringraziare per il vostro impegno, mi permetto di rivolgere a voi l'invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel dopoguerra, quando occorreva ricostruire l'Italia dalle macerie e insieme edificare una autentica democrazia. È ilper tutti, a partire dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di...

