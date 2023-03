Un aspetto nevralgico per il buon funzionamento delè garantire il monitoraggio della spesa. ... La ricognizione effettuata dalla Corte dei Conti attesta cheItalia è stata destinataria ...Il punto di Luigi Pereira con la risposta diA che punto sono le penali disu ...vanno individuate e sanzionate (ns sottolineatura)." Il sottosegretario si riferiva ai bandiper ...Italia , la società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nell'...la Banda Ultralarga (BUL) finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ()...

Pnrr, Infratel Italia tra prime società pubbliche per risorse assegnate Tiscali Notizie

Un aspetto nevralgico per il buon funzionamento del PNRR è garantire il monitoraggio della spesa ... La ricognizione effettuata dalla Corte dei Conti attesta che Infratel Italia è stata destinataria ...Non è una domanda peregrina anche se circola solo tra alcuni addetti ai lavori e poco, anzi nulla, sui giornali. Ecco tutti i dettagli. Sulla base dei documenti pubblicati negli ultimi due anni dalla ...