Plusvalenze, la Procura di Bologna indaga sull’affare Orsolini (Di venerdì 24 marzo 2023) L’inchiesta sullo scandalo delle Plusvalenze fittizie è arrivata ad una fase decisiva. Nella giornata di lunedì 27 marzo è previsto l’inizio dell’indagine preliminare sull’inchiesta Prisma, si tratta dello scandalo delle Plusvalenze fittizie e la manovra degli stipendi. Nel primo caso sono 6, più la Juventus, le squadre a rischio stangate: Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna, Cagliari e Sampdoria. I club erano legati da rapporti considerati di ‘partnership sospetta’ nell’ambito delle operazioni di mercato concluse nelle ultime stagioni. Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaL’inchiesta della Procura di Bologna Dopo l’apertura delle inchieste con Sampdoria e Cagliari, anche la Procura di Bologna ha deciso di indagare sull’operazione con la Juventus per ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 marzo 2023) L’inchiesta sullo scandalo dellefittizie è arrivata ad una fase decisiva. Nella giornata di lunedì 27 marzo è previsto l’inizio dell’indagine preliminare sull’inchiesta Prisma, si tratta dello scandalo dellefittizie e la manovra degli stipendi. Nel primo caso sono 6, più la Juventus, le squadre a rischio stangate: Atalanta, Sassuolo, Udinese,, Cagliari e Sampdoria. I club erano legati da rapporti considerati di ‘partnership sospetta’ nell’ambito delle operazioni di mercato concluse nelle ultime stagioni. Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaL’inchiesta delladiDopo l’apertura delle inchieste con Sampdoria e Cagliari, anche ladiha deciso dire sull’operazione con la Juventus per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : La Procura di #Bologna indaga sull'operazione di mercato con la #Juventus per Riccardo #Orsolini - bartolomeoferr6 : Striscia la Notizia, Juve e plusvalenze: 'Si è ritirato', il ribaltone - Maxitaly69 : Oggi era il giorno della delibera del Consiglio di Stato sulla nota #10940, che potrebbe certificare che da parte d… - andreamusso97 : RT @MatthijsPog: ?? Oggi giornata importante per il caso plusvalenze: il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso della Procura Figc in m… - Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ?? Oggi giornata importante per il caso plusvalenze: il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso della Procura Figc in m… -