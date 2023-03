Plusvalenze e stipendi, i 6 illeciti della Juventus e le colpe delle ‘succursali’ (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ arrivato il momento delle resa dei conti sull’inchiesta Prisma, lo scandalo che ha travolto il calcio italiano e la Serie A in relazione alle Plusvalenze fittizie e la manovra degli stipendi. E’ stata fissata il 27 marzo l’inchiesta preliminare per fare luce sul comportamento del club bianconero e delle altre società considerate di ‘partership opaca’. Il club bianconero è stato già punito con 15 punti di penalizzazione, scontati nelle stagioni in corso. Le Procure hanno aperto inchieste sulle operazioni con Sampdoria, Bologna e Cagliari per Audero, Orsolini e Cerri, sono in arrivo anche i provvedimenti per Atalanta, Sassuolo e Udinese in relazione alle operazioni Romero, Locatelli e Mandragora. Tutte le squadre rischiano pesanti provvedimenti. Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaIl punto della ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ arrivato il momentoresa dei conti sull’inchiesta Prisma, lo scandalo che ha travolto il calcio italiano e la Serie A in relazione allefittizie e la manovra degli. E’ stata fissata il 27 marzo l’inchiesta preliminare per fare luce sul comportamento del club bianconero ealtre società considerate di ‘partership opaca’. Il club bianconero è stato già punito con 15 punti di penalizzazione, scontati nelle stagioni in corso. Le Procure hanno aperto inchieste sulle operazioni con Sampdoria, Bologna e Cagliari per Audero, Orsolini e Cerri, sono in arrivo anche i provvedimenti per Atalanta, Sassuolo e Udinese in relazione alle operazioni Romero, Locatelli e Mandragora. Tutte le squadre rischiano pesanti provvedimenti. Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaIl punto...

