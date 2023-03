Platini era già dell’Inter: la clamorosa trattativa che ha cambiato il calcio italiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Michel Platini è stato uno dei più grandi campioni della storia e la Juventus deve ringraziare l’Inter se si è goduta la sua classe. Pensare oggi a Michel Platini con una maglia diversa da quella della Juventus sembra essere a tutti gli effetti una bestemmia. C’è stato un periodo invece nel quale il francese era davvero a un passo dai tanto odiati rivali interisti e la vicenda non si sbloccò in maniera assurda. Michel Platini (Fonte: LaPresse)Siamo nel 1978 e l’Italia si sta apprestando ad affrontare la Francia al Mondiale in Argentina. I transalpini non disputano il più importante torneo per nazioni dal 1966 e sono vogliosi di mettere in mostra i loro migliori talenti. Uno di questi è Michel Platini che giocava ancora con la squadra del Nancy, ma stava dimostrando la sua immensa classe trascinando la piccola realtà ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 marzo 2023) Michelè stato uno dei più grandi campioni della storia e la Juventus deve ringraziare l’Inter se si è goduta la sua classe. Pensare oggi a Michelcon una maglia diversa da quella della Juventus sembra essere a tutti gli effetti una bestemmia. C’è stato un periodo invece nel quale il francese era davvero a un passo dai tanto odiati rivali interisti e la vicenda non si sbloccò in maniera assurda. Michel(Fonte: LaPresse)Siamo nel 1978 e l’Italia si sta apprestando ad affrontare la Francia al Mondiale in Argentina. I transalpini non disputano il più importante torneo per nazioni dal 1966 e sono vogliosi di mettere in mostra i loro migliori talenti. Uno di questi è Michelche giocava ancora con la squadra del Nancy, ma stava dimostrando la sua immensa classe trascinando la piccola realtà ...

