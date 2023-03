Pio e Amedeo sono così | o li ami o li odi

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tornano in televisione con Felicissima Sera - All Inclusive, ma continuano a dividere il pubblico: c'è chi li osanna e chi non li sopporta. Ma a loro questo non sembra importare

La comicità ditorna sul piccolo schermo con una nuova edizione del loro programma che, alla sua prima messa ...Il programma di successo di, Felicissima Sera - All Inclusive, torna stasera su Canale 5 per la sua seconda ...Preparatevi al ritorno di Felicissima Sera All Inclusive su Canale 5 questa sera! Lo show diha riscosso un ...

Pio e Amedeo: il debutto a Telefoggia, l’ispirazione per i personaggi di «Emigratis», 10 segreti Corriere della Sera

Pio D'Antini e Amedeo Grieco, meglio conosciuti come Pio e Amedeo, si conoscono per la prima volta tra i banchi di scuola. Ben presto capiscono che le battute e le marachelle che proponevano durante ...“Felicissima Sera – All Inclusive”, questa sera alle 21.45 su Canale 5 torna lo show condotto da Pio e Amedeo, dopo il grande successo della prima edizione. Ospiti della prima puntata, tutti ...