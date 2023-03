PINO INSEGNO: TORNO IN RAI PERCHÈ SONO BRAVO. IL PD AL GOVERNO MI HA PENALIZZATO (Di venerdì 24 marzo 2023) PINO INSEGNO si prepara al rientro in Rai. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Chigi per parlare anche di formazione e aver presentato lo scorso autunno la chiusura della campagna elettorale di Giorgia Meloni, il conduttore, attore e imitatore si racconta a Repubblica e nell’occasione si toglie qualche sassolino dalle scarpe. “TORNO in Rai perché SONO BRAVO, non perché raccomandato da Giorgia. Non SONO una velina”. INSEGNO spiega che con il PD al GOVERNO è stato PENALIZZATO. “Secondo voi perché SONO sparito dalla tv, perché non SONO BRAVO? Vai a vedere chi ha preso le mie trasmissioni, non faccio nomi perché non voglio querele, ma queste SONO le indagini che un ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 marzo 2023)si prepara al rientro in Rai. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Chigi per parlare anche di formazione e aver presentato lo scorso autunno la chiusura della campagna elettorale di Giorgia Meloni, il conduttore, attore e imitatore si racconta a Repubblica e nell’occasione si toglie qualche sassolino dalle scarpe. “in Rai perché, non perché raccomandato da Giorgia. Nonuna velina”.spiega che con il PD alè stato. “Secondo voi perchésparito dalla tv, perché non? Vai a vedere chi ha preso le mie trasmissioni, non faccio nomi perché non voglio querele, ma questele indagini che un ...

