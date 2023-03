"Pino Insegno? Che amico di mer***": la fucilata di Fiorello (Di venerdì 24 marzo 2023) In Rai si prospettano grandi cambiamenti nei mesi a venire e ovviamente Fiorello non ha perso l'occasione per fare ironia. Durante l'ultima puntata di Viva Rai2, lo showman siciliano ha parlato del suo amico Amadeus e ha commentato l'indiscrezione su una possibile conduzione affidata a Pino Insegno. “Tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia”, ha scherzato Fiorello, mettendo in mezzo il programma che gli piacerebbe creare. Inoltre lo showman ha immaginato il discorso di apertura di Insegno: “Lui un grandissimo doppiatore (anche del Signore degli Anelli, ndr): ‘Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti. Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell'Ariston, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) In Rai si prospettano grandi cambiamenti nei mesi a venire e ovviamentenon ha perso l'occasione per fare ironia. Durante l'ultima puntata di Viva Rai2, lo showman siciliano ha parlato del suoAmadeus e ha commentato l'indiscrezione su una possibile conduzione affidata a. “Tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia”, ha scherzato, mettendo in mezzo il programma che gli piacerebbe creare. Inoltre lo showman ha immaginato il discorso di apertura di: “Lui un grandissimo doppiatore (anche del Signore degli Anelli, ndr): ‘Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti. Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell'Ariston, ...

