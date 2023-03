Pics | riunione a Palazzo Mosti sul progetto ‘La casa di Jonas’

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuto ieri mattina, presso la sala giunta di, un incontro di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti che rientrano nel, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento. Si è discusso, in particolare, dell’intervento denominato Ladi Jonas, che prevede la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale situato nel quartiere Pacevecchia che sarà destinato ai pazienti affetti da Alhzeimer e da autismo. Erano presenti: il sindaco Clemente Mastella; il vicesindaco con delega all’Attuazione delFrancesco De Pierro; Antonio Picariello, presidente della Commissione consiliare; il responsabile AdG del Programma, Maurizio Perlingieri; il dirigente Organismo Intermedio ...

Questa mattina primadel Comitato di Rappresentanza dei primi cittadini, organismo ... nel quartiere Pacevecchia, attualmente in fase di completamento con le risorse dei progetti, ...BENEVENTO - Si è tenuta nella sala Giunta di Palazzo Mosti unaoperativa sulla candidatura della Via Appia al patrimonio Unesco. Al tavolo tecnico, ...e delegato all'Attuazione dei...Benevento . Candidatira della Via Appia al Patrimonio Unesco, al centro dellache si è svolta questa mattina a Palazzo Mosti. Al tavolo tecnico, presieduto dal sindaco ...deiFrancesco De ...