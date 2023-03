, il noto funambolo che quasi 50 anni fa cammino' su una fune sospesa tra le Torri Gemelle, continua ad esibirsi all'eta' di 73 anni. Sopra un attento pubblico, ha sfidato ancora una ...1974: il funambolo francesesfida la legge e la morte su un cavo sospeso fra le Torri Gemelle di New York. (SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Non c'è più religione Commedia di ...The Walk, ore 21:00 su Sky Cinema Drama Joseph Gordon - Levitt nel biopic sul funambolo francese. Film commedia da vedere stasera in tv Gigolò per caso, ore 21:00 su Sky Cinema Romance ...

Philippe Petit, ancora sul filo a 73 anni: lo spettacolo al National Building Museum - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Philippe Petit, il noto funambolo che quasi 50 anni fa cammino' su una fune sospesa tra le Torri Gemelle, continua ad esibirsi all'eta' di 73 anni. Sopra un attento pubblico, ha sfidato ancora una ...Le Petit Piaf Nelle sale dal 13 aprile 2023 Distribuito da No.Mad Entertainment. Diretto da Gérard Jugnot con Marc Lavoine, Stéfi Celma e Soan Arhimann.