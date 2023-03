Perù, bus cade in un dirupo: 6 morti e 11 feriti (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Almeno sei persone, tra cui una ragazza di 13 anni, hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite dopo che un autobus è caduto in un dirupo in Perù. Lo ha reso noto la radio Rpp citando le autorità locali, secondo le quali le altre vittime sono due uomini e tre donne. A perdere la vita anche l’autista del bus, 54 anni. Gli undici feriti sono stati trasportati in ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Almeno sei persone, tra cui una ragazza di 13 anni, hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite dopo che un autobus è caduto in unin. Lo ha reso noto la radio Rpp citando le autorità locali, secondo le quali le altre vittime sono due uomini e tre donne. A perdere la vita anche l’autista del bus, 54 anni. Gli undicisono stati trasportati in ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Perù, bus cade in un dirupo: 6 morti e 11 feriti ...è caduto in un dirupo in Perù. Lo ha reso noto la radio Rpp citando le autorità locali, secondo le quali le altre vittime sono due uomini e tre donne. A perdere la vita anche l'autista del bus, 54 ...