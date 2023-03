Perse le gambe dopo una lite per la viabilità | ricorso in appello dopo l’assoluzione

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Procura della Repubblica di Napoli Nord faràincontro la sentenza del giudice per l’udienza preliminare di Napoli Nord Daniele Grunieri che ieri ha assolto, al termine del processo svoltosi con rito abbreviato, i tre imputati del ferimento del 23enne Gaetano Barbuto Ferraiuolo, il ragazzo di Sant’Antimo (Napoli) colpito alleunaavvenuta nel settembre 2020 e che ha perduto gli arti inferiori in seguito alle lesioni riportate. I tre, Antonio Sgamato, 26enne di Sant’Antimo, Raffaele Chiacchio, 19enne di Grumo Nevano e Antimo Belardo, 28enne di Sant’Antimo, sono stati assolti “per non aver commesso il fatto”. Resta dunque senza responsabili il drammatico episodio avvenuto la sera del 20 settembre 2020, su Corso ...

Per un'aggressione durante una lite banale , dovuta a motivi di viabilità ,l'uso di entrambe le. Ma per quell'aggressione a Gaetano Barbuto Ferraiuolo , 23 anni, non ci sono colpevoli: il tribunale di Napoli Nord ha assolto tutti gli imputati 'per non aver ...

colpito alle gambe dopo una lite avvenuta nel settembre 2020 e che ha perduto gli arti inferiori in seguito alle lesioni riportate. I tre, Antonio Sgamato, 26enne di Sant'Antimo, Raffaele Chiacchio, ...Per un'aggressione durante una lite banale, dovuta a motivi di viabilità, perse l'uso di entrambe le gambe.