Perde la vista per una grave malattia | torna a vedere con il primo autotrapianto di cornea

Grande emozione all'Ospedale Le Molinette di Torino, dove un signore anziano è tornato a vedere grazie al primo autotrapianto di cornea al mondo. Non vedente da sei anni per delle patologie agli occhi, ha ripreso la vista da un occhio grazie all'innesto degli organi rimasti buoni all'interno dell'altro bulbo oculare. Infatti, la straordinarietà dell'intervento risiede nell'obiettivo finale: da due occhi non vedenti, la ricostruzione di un occhio sano. Il primo autotrapianto di cornea L'autotrapianto effettuato in maniera innovativa presso Le Molinette di Torino, ha compreso l'innesto di cornea allargato a sclera e congiuntiva. A condurre l'intervento, su un paziente cieco di 83 anni, sono stati il ...

