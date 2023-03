Perché Sanchez volerà a Pechino da Xi (Di venerdì 24 marzo 2023) Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, ha accettato l’invito del presidente cinese Xi Jinping e viaggerà la prossima settimana a Pechino. La visita è in programma il 30 e il 31 marzo, secondo quanto confermato da Palazzo Moncloa, e ha come motivazioni principali la celebrazione dei 50 anni di rapporti diplomatici tra i due Paesi e la partecipazione di Sánchez al Boao Forum for Asia, una sorta di Davos cinese nella provincia di Hainan. Ma il vero motivo è un altro. Sánchez aveva già incontrato Xi in una riunione bilaterale durante il vertice del G20 a Bali a novembre del 2022. E in quell’occasione il rappresentante dell’esecutivo spagnolo aveva evidenziato il ruolo della Cina come mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina. “Quello è stato il cuore del messaggio che Sánchez portò a Xi a Bali – ricorda il quotidiano El País -, dove hanno parlato della ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, ha accettato l’invito del presidente cinese Xi Jinping e viaggerà la prossima settimana a. La visita è in programma il 30 e il 31 marzo, secondo quanto confermato da Palazzo Moncloa, e ha come motivazioni principali la celebrazione dei 50 anni di rapporti diplomatici tra i due Paesi e la partecipazione di Sánchez al Boao Forum for Asia, una sorta di Davos cinese nella provincia di Hainan. Ma il vero motivo è un altro. Sánchez aveva già incontrato Xi in una riunione bilaterale durante il vertice del G20 a Bali a novembre del 2022. E in quell’occasione il rappresentante dell’esecutivo spagnolo aveva evidenziato il ruolo della Cina come mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina. “Quello è stato il cuore del messaggio che Sánchez portò a Xi a Bali – ricorda il quotidiano El País -, dove hanno parlato della ...

