Perché quando diventi madre o padre cominci a proteggere il mondo

Parlo con una donna che si è stremata, anche economicamente, nello sforzo di generare un figlio.Una lavoratrice con un reddito modesto, così come il compagno, mossi entrambi da questo desiderio struggente e insindacabile. Uso di proposito i due aggettivi Perché rappresentano con una certa precisione la condizione che cerco di descrivere. Entrambi i membri della coppia scontano un passato difficile, che l'amore reciproco in qualche modo risarcisce. Il desiderio di un figlio, di più figli, è stato frustrato da un problema ginecologico, aggirato con difficoltà attraverso una forma di procreazione assistita e grazie a una donatrice. Dopo alcuni tentativi infruttuosi, costosi, troppo rispetto alla situazione reddituale della coppia, ma anche fisicamente molto faticosi per la donna, il sogno si è finalmente realizzato, regalando a queste due persone un senso che pare avere ...

È completamente cieco, con l'autotrapianto di cornea riacquista la vista: "Sono rinato" Quando il signor Emiliano si è svegliato dall'anestesia non ci poteva credere: "Mi sono reso conto ... Abbiamo deciso di coinvolgere il professor Sarnicola perché notissimo nel mondo per aver proposto e ... L'Europa snobba la Meloni ma lei si sente soddisfatta... C'è anche la missione europea a Tunisi, fortemente richiesta da Roma perché la Tunisia è un paese a ... Quando si capisce che non ci sono altre vie d'uscita. Vediamo quanto dura. La prima giornata del ... Paziente cieco recupera la vista a un occhio con l'autotrapianto di una parte del secondo. Intervento da record in Italia "L'emozione di mio padre il giorno dopo l'intervento, quando gli sono state tolte le bende, nel ... "Siamo molto emozionati e ci aspettiamo un successo duraturo nell'occhio destro, perché ricostruito ... il signor Emiliano si è svegliato dall'anestesia non ci poteva credere: "Mi sono reso conto ... Abbiamo deciso di coinvolgere il professor Sarnicolanotissimo nel mondo per aver proposto e ...C'è anche la missione europea a Tunisi, fortemente richiesta da Romala Tunisia è un paese a ...si capisce che non ci sono altre vie d'uscita. Vediamo quanto dura. La prima giornata del ..."L'emozione di mio padre il giorno dopo l'intervento,gli sono state tolte le bende, nel ... "Siamo molto emozionati e ci aspettiamo un successo duraturo nell'occhio destro,ricostruito ... Windows, perché dovreste fare attenzione quando ritagliate una foto WIRED Italia