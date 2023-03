Perché Buongiorno mamma 2 stasera non va in onda: il motivo (Di venerdì 24 marzo 2023) Perché Buongiorno mamma 2 stasera – venerdì 24 marzo 2023 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: nessuna cancellazione o spostamento. La fiction non viene trasmessa semplicemente Perché venerdì scorso (17 marzo) è andata in onda l’ultima puntata con il finale della seconda stagione. Da stasera, per tre serate, il venerdì sera su Canale 5 andrà in onda Felicissima sera – All inclusive, lo show di Pio e Amedeo. I tanti fan della serie tv però ora si stanno chiedendo se ci sarà o meno un Buongiorno mamma 3. A sorpresa Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie TV, ha fatto una rivelazione importante: la terza stagione si farà: “La serie ha una sua importantissima ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023)– venerdì 24 marzo 2023 – non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito: nessuna cancellazione o spostamento. La fiction non viene trasmessa semplicementevenerdì scorso (17 marzo) è andata inl’ultima puntata con il finale della secstagione. Da, per tre serate, il venerdì sera su Canale 5 andrà inFelicissima sera – All inclusive, lo show di Pio e Amedeo. I tanti fan della serie tv però ora si stanno chiedendo se ci sarà o meno un3. A sorpresa Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie TV, ha fatto una rivelazione importante: la terza stagione si farà: “La serie ha una sua importantissima ...

