Perché a Greta Thunberg è stata data una laurea in teologia e perché c'è chi polemizza (Di venerdì 24 marzo 2023) Greta Thunberg, 20 anni, riceverà un dottorato onorario in teologia dall'Università di Helsinki il prossimo 9 giugno. Abbiamo sempre visto la giovane attivista battersi ferocemente per salvare il nostro pianeta, ed effettivamente potrebbe sembrare curioso che le venga concessa una laurea in una materia così diversa da quello che è il suo campo d'azione, ma l'Ateneo di Helsinki ha motivato la scelta spiegando, tramite il maggiordomo di Bergoglio, Tuomas Heikkilä, che "La Facoltà di teologia studia le questioni centrali dell'umanità. Le più grandi speranze e paure. Le maggiori minacce odierne, come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre, sono problemi causati dall'uomo". Anche il professore Martti Nissinen, teologo finlandese e dal 2007 professore di studi dell'Antico Testamento ...

