Per la prima volta al mondo paziente cieco recupera la vista

Ricostruito un occhio vedente per un paziente cieco. L'intervento – il primo al mondo di questo tipo – è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino. "Quando mi sono risvegliato e ho iniziato a vedere i contorni delle mie dita e della mano, è stato come nascere di nuovo" sono state le prime parole di di E. B., un uomo di 83 anni che vive in provincia di Torino, affetto da due gravi e diverse patologie della vista, che l'avevano condotto alla cecità da sei anni, dopo esser riuscito a recuperare la vista all'occhio destro che, già a due settimane dall'intervento (durato 4 ore), gli permette di riconoscere gli oggetti, i volti e di muoversi autonomamente. L'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Ad operarlo una équipe costituita dal professor Michele Reibaldi (direttore ...

Torino. Per la prima volta al mondo paziente cieco recupera la vista

Per questa malattia della pelle, che può incidere profondamente sulla vita dei pazienti, vi sono tante opzioni terapeutiche per le forme lievi di idrosadenite suppurativa si ricorre ad antibiotici locali (clindamicina), mentre per quelle moderate la cura di primo livello è a base di antibiotici orali: si comincia con le ...

Costruito un occhio sano dai suoi non vedenti, cieco riacquista la vista: è la prima volta al mondo

Un intervento, realizzato per la prima volta al mondo, ha permesso di ricostruire un occhio vedente da due occhi non vedenti tramite un autotrapianto di cornea allargato a sclera e congiuntiva.