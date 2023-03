Per la premier Meloni c’è “un cambio di passo dell’Ue” sui migranti: “Soddisfatta dei risultati in Consiglio europeo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Sulla materia migratoria c’è stato “un cambio di passo che abbiamo impresso nello scorso Consiglio” ma “anche oggi la migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell’Ue”. Così Giorgia Meloni, parlando al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Sottolineando che sono stati implementati “gli obiettivi” che ci sarà una “verifica dell’implementazione” al prossimo Consiglio europeo, la premier ha aggiunto: “Questo dimostra che non si trattava di uno spot e di un’iniziativa singola”. “Lavoriamo alla concretezza dei risultati che mi sembrano buoni e dimostrano la buona fede nella volontà di affrontare questa materia” per cui l’Italia può dirsi “Soddisfatta”, ha aggiunto. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Sulla materia migratoria c’è stato “undiche abbiamo impresso nello scorso” ma “anche oggi la migrazione rimane una priorità degli obiettivi”. Così Giorgia, parlando al termine dela Bruxelles. Sottolineando che sono stati implementati “gli obiettivi” che ci sarà una “verifica dell’implementazione” al prossimo, laha aggiunto: “Questo dimostra che non si trattava di uno spot e di un’iniziativa singola”. “Lavoriamo alla concretezza deiche mi sembrano buoni e dimostrano la buona fede nella volontà di affrontare questa materia” per cui l’Italia può dirsi “”, ha aggiunto. L'articolo ...

