Pensioni Francia | oltre un milione in strada contro la riforma

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Nuova giornata di protesta martedì in Francia contro la riforma delle Pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Lo hanno annunciato i sindacati. "Il forte rifiuto di questo progetto da parte della società è legittimo e bisogna continuare a farsi sentire", ha dichiarato Marylise Léon, vicesegretaria generale della Cfdt citata dall'emittente Bfmtv. Ieri, nella nona giornata di protesta in oltre 300 città, sono stati circa 1.089.000 i manifestanti secondo il ministero dell'Interno, di cui 119.000 a Parigi. Sono invece 3,5 milioni, secondo la Cct, le persone che hanno protestato ieri. La porta di ingresso del municipio di Bordeaux, nel sud ovest della Francia, è stata data alle fiamme durante le proteste della notte. Scontri fino a notte fonda tra manifestanti e ...

