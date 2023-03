Pensione di Aprile | ecco quando arriveranno i pagamenti | Tutte le date

(Di venerdì 24 marzo 2023) Spulciando su internet è già possibile scaricare il cedolino della, ma bisogna stare attenti sui tempi. Da qualche giorno l’Inps ha messo a disposizione degli utenti i cedolini per le pensioni di2023. Per farlo bisogna andare su internet, andare sul sito apposito dell’istituto nazionale di previdenza e accedere all’area riservata. Per le pensioni adsi avvicinano i, ma occhio alle(AnsaFoto)- ilovetrading.itSeguendo questa procedura, infatti, i pensionati potranno controllare a quanto aumenta l’importo che riceveranno in riferimento al mese di. Come è noto, la somma dovrebbe essere rivisitata in virtù degli aumenti dopo la rivalutazione. A gennaio è stata attribuita una rivalutazione pari al 100 per cento, che dovrebbe aggirarsi fino a 4 ...

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di aprile 2023 . LA DATA DI PAGAMENTO Per il mese di aprile 2023 le pensioni in ...Economia - Sempre dal sito istituzionale dell'Istituto è possibile, poi, scaricare la Certificazione Unica , disponibile dal 16 marzo scorso. Cedolino pensione aprile 2023: come accedere al servizio ...