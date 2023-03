Pensare l’Europa senza la Russia. Scrive Muzergues (Iri) (Di venerdì 24 marzo 2023) In guerra non si può fingere – in questo senso un conflitto militare è sempre un indicatore dei veri poteri e debolezze di una nazione. La guerra condotta dalla Russia in Ucraina ne è un esempio perfetto, tanto il differenziale tra le ambizioni e le capacità di Mosca è abissale. Vladimir Putin voleva espellere gli Americani dall’Europa dell’Est (e probabilmente dal continente), è riuscito a unire gli occidentali dietro la Nato. Voleva reimporre sua sfera imperiale, è riuscito a espellere la Russia dallo spazio di sicurezza comune dell’Europa. Oggi nessuno sostiene ad alta voce che quest’ultima sia un tutt’uno “da Lisbona a Vladivostok”, e l’architettura di sicurezza del continente nel dopoguerra si prepara senza la Russia: il progetto (ri-)nascente di Comunità politica europea promosso ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) In guerra non si può fingere – in questo senso un conflitto militare è sempre un indicatore dei veri poteri e debolezze di una nazione. La guerra condotta dallain Ucraina ne è un esempio perfetto, tanto il differenziale tra le ambizioni e le capacità di Mosca è abissale. Vladimir Putin voleva espellere gli Americani daldell’Est (e probabilmente dal continente), è riuscito a unire gli occidentali dietro la Nato. Voleva reimporre sua sfera imperiale, è riuscito a espellere ladallo spazio di sicurezza comune del. Oggi nessuno sostiene ad alta voce che quest’ultima sia un tutt’uno “da Lisbona a Vladivostok”, e l’architettura di sicurezza del continente nel dopoguerra si preparala: il progetto (ri-)nascente di Comunità politica europea promosso ...

