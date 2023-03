Pellegrino - De Fabiani ancora secondi a Lahti: che sprint dietro la Norvegia (Di venerdì 24 marzo 2023) Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani festeggiano al meglio l'argento mondiale di Planica nella sprint a coppie in tecnica libera a Lahti, dove sono scattate le finali di Coppa del Mondo. La ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 marzo 2023) Federicoe Francesco Defesteggiano al meglio l'argento mondiale di Planica nellaa coppie in tecnica libera a, dove sono scattate le finali di Coppa del Mondo. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xspidermommy : RT @ItaliaTeam_it: Tecnica libera, podio sicuro ???? Grandissimi Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani! Secondo posto sulla neve finla… - gianmilan76 : RT @Gazzetta_it: Pellegrino-De Fabiani ancora secondi a Lahti: che sprint dietro la Norvegia - asluigi46 : RT @ItaliaTeam_it: Tecnica libera, podio sicuro ???? Grandissimi Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani! Secondo posto sulla neve finla… - princestone20 : RT @Coninews: Piazza d’onore in Finlandia! ????? In Coppa del Mondo di sci di fondo, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sono secondi… - Coninews : Piazza d’onore in Finlandia! ????? In Coppa del Mondo di sci di fondo, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani so… -