Pechino: gli Usa ostacolano la pace. Attesa per colloqui tra Xi e Zelensky (Di venerdì 24 marzo 2023) - Kiev ha fatto sapere che esistono al momento difficoltà per l'atteso colloquio telefonico tra il presidente cinese e quello ucraino. Il vicepresidente russo minaccia: 'Siamo pronti ad arrivare a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 marzo 2023) - Kiev ha fatto sapere che esistono al momento difficoltà per l'attesoo telefonico tra il presidente cinese e quello ucraino. Il vicepresidente russo minaccia: 'Siamo pronti ad arrivare a ...

