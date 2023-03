Pechino express terza puntata riassunto: eliminati e classifica parziale (Di venerdì 24 marzo 2023) Pechino express terza puntata. La terza tappa di Pechino express ha inizio nella città di Hampi (Karnataka). Come prima missione i viaggiatori devono affrontare la risalita del fiume a remi per arrivare al Tempio di Hanuman, una divinità indiana. Pechino express terza puntata, sfida a Kabaddi I viaggiatori hanno poi raggiunto il Forte di Chitradurga, dove le prime 4 coppie ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023). Latappa diha inizio nella città di Hampi (Karnataka). Come prima missione i viaggiatori devono affrontare la risalita del fiume a remi per arrivare al Tempio di Hanuman, una divinità indiana., sfida a Kabaddi I viaggiatori hanno poi raggiunto il Forte di Chitradurga, dove le prime 4 coppie ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cride_mar : RT @LaRoby23: @alessiah79 #nikita Grandissima paraventa, a Pechino Express era totalmente diversa, ma ha imparato come far fessi tutti... a… - Luxgraph : Pechino Express: Matteo Giunta nudo, Achille Costacurta e il dolce messaggio sul cappellino - carla_radaelli : RT @VioletD44542545: IO VOGLIO ANTONELLA ED EDOARDO A PECHINO EXPRESS PUNTO E BASTA. @PechinoExpress #donnalisi - BenattiBetta : RT @voigvoig: perché a pechino express, la phata era l’opposto di come è ora in casa? aiuto ?? #gfvip #oriele #incorvassi - ciaofinnick : RT @_M0ANA__: @PechinoExpress Le attiviste saranno la coppia più odiata da oggi fino alla fine del programma. Ci hanno tolto il motivo per… -