Pechino Express, la scena più esilarante: la protagonista è Federica Pellegrini (Di venerdì 24 marzo 2023) Una luna di miele decisamente particolare quella di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che hanno deciso di partecipare, subito dopo il matrimonio a Pechino Express La coppia ha affidato al miglior wedding planner in circolazione, Enzo Miccio, i preparativi del loro matrimonio che si è svolto a fine agosto a Venezia. Federica Pellegrini ha spesso dichiarato di esser stata quasi ossessiva con Matteo Giunta, il suo allenatore che ha sempre cercato di mantenere un rapporto professionale con la nuotatrice. "L'ho conquistato per sfinimento", ha confessato una volta Federica quando ancora stava scegliendo il suo abito da sposa. Ad oggi i due vivono a Verona con i loro cagnoloni e sembrano più felici che mai.

