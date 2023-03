Pechino Express, gli Istruiti non trovano un passaggio e Andrea Di Piero perde la calma. Sorpresa per l’eliminazione – Video (Di venerdì 24 marzo 2023) Come sempre, trovare un passaggio può essere lo snodo decisivo nella corsa di Pechino Express (ieri la terza tappa su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand): salire a bordo di un mezzo veloce e comodo può aiutare a velocizzare la corsa, ma anche ad affrontare le prove successive con più calma. Ieri invece, per gli Istruiti Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, raggiungere il Forte di Chitradurga è stato davvero complesso: i loro tentativi di convincere i cittadini del luogo ad accoglierli a bordo si sono rivelati quasi vani. La puntata, che ha visto l’eliminazione inaspettata proprio della coppia degli Istruiti, fatta fuori dalle Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), vincitrici della puntata, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Come sempre, trovare unpuò essere lo snodo decisivo nella corsa di(ieri la terza tappa su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand): salire a bordo di un mezzo veloce e comodo può aiutare a velocizzare la corsa, ma anche ad affrontare le prove successive con più. Ieri invece, per gliMaria Rosa Petolicchio eDi, raggiungere il Forte di Chitradurga è stato davvero complesso: i loro tentativi di convincere i cittadini del luogo ad accoglierli a bordo si sono rivelati quasi vani. La puntata, che ha vistoinaspettata proprio della coppia degli, fatta fuori dalle Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), vincitrici della puntata, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaraNfbArt : RT @voigvoig: perché a pechino express, la phata era l’opposto di come è ora in casa? aiuto ?? #gfvip #oriele #incorvassi - Anisgirl_ : Ho beccato spoiler su Pechino express (che io guardo di sabato) ?? - patriziavarche1 : RT @nicola7916: @voigvoig Perché Nikita ha avuto un incontro con alcuni unicorni, abbracciando un albero, dopo Pechino Express. Da li ha in… - patriziavarche1 : RT @voigvoig: perché a pechino express, la phata era l’opposto di come è ora in casa? aiuto ?? #gfvip #oriele #incorvassi - marticlbna : Ho appena visto Pechino express e che decisione è stat quella di eliminare #gliistruiti non è nemmeno una scelta di… -