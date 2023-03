Pechino Express 2023: eliminazione contestata nella terza puntata (Di venerdì 24 marzo 2023) La terza tappa di Pechino Express 2023 è stata molto faticosa per i concorrenti di quest’edizione. I 438 km che hanno dovuto percorrere per passare da Hampi fino alla destinazione finale Mysore, ha messo a dura prova la tempra dei viaggiatori. Liti, dissapori e contrattempi hanno caratterizzato questo percorso. Infine, la puntata si è conclusa con una delle eliminazioni più criticate finora, quella degli Istruiti, la coppia formata da Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. Non perderti le puntate di Pechino Express. Abbonati subito a Sky! Tensioni ed antipatie forti tra i concorrenti La gara sta entrando nel vivo per i viaggiatori di Pechino Express 2023 e già sono nati i primi dissapori, che spesso sfociano in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 marzo 2023) Latappa diè stata molto faticosa per i concorrenti di quest’edizione. I 438 km che hanno dovuto percorrere per passare da Hampi fino alla destinazione finale Mysore, ha messo a dura prova la tempra dei viaggiatori. Liti, dissapori e contrattempi hanno caratterizzato questo percorso. Infine, lasi è conclusa con una delle eliminazioni più criticate finora, quella degli Istruiti, la coppia formata da Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. Non perderti le puntate di. Abbonati subito a Sky! Tensioni ed antipatie forti tra i concorrenti La gara sta entrando nel vivo per i viaggiatori die già sono nati i primi dissapori, che spesso sfociano in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Pechino Express 2023: eliminazione contestata nella terza puntata #PechinoExpress - whoisgiorgias : RT @scomposta_: Il tizio che torna a casa “HO PAGATO UN CAMERA IN HOTEL IN INDIA A FEDERICA PELLEGRINI E SUO MARITO MENTRE GIRAVANO PECHINO… - DarcyLovesLiamP : RT @voigvoig: perché a pechino express, la phata era l’opposto di come è ora in casa? aiuto ?? #gfvip #oriele #incorvassi - unicornsblike_ : RT @voigvoig: perché a pechino express, la phata era l’opposto di come è ora in casa? aiuto ?? #gfvip #oriele #incorvassi - bebe4_ever : @ehitroian Sarebbe la prima volta che seguirei Pechino Express ?? -