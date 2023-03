Pecco: "La lezione di Vale per rivincere" - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Francesco ’Pecco’ Bagnaia, 26 anni, nel 2022 ha riportato alla Ducati il titolo mondiale piloti che mancava da quindici stagioni: e ha tutto per puntare al bis ...Pecco Bagnaia col numero 1 Ducati in Portogallo, sul circuito di Portimao, nella gara inaugurale della MotoGp, per difendere il titolo. «Mi sarebbe piaciuto sfidare Valentino al top. Presto sposerò Do ...