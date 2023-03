Pd: Sereni, 'Con Schlein protagonista in Europa' (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Dopo la straordinaria giornata delle primarie del 26 febbraio e la prima riunione dell'Assemblea Nazionale, che ha proclamato Elly Schlein come Segretaria del nostro partito, si è aperta davvero una fase politica nuova". Lo scrive Marina Sereni nella sua newsletter. "L'accoglienza nelle manifestazioni di piazza, gli interventi in Parlamento, l'avvio del tesseramento 2023, i primi sondaggi confermano un dato molto positivo: Elly Schlein ha portato una ventata di freschezza e di speranza nella politica italiana e nella sinistra, il Pd è tornato protagonista -prosegue la componente dell'Assemblea dem-. Ora c'è molto da lavorare per non deludere le attese di tanti e tante (e sappiamo bene quanto siano esigenti i potenziali elettori della sinistra!) e per avviare davvero un percorso di dialogo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Dopo la straordinaria giornata delle primarie del 26 febbraio e la prima riunione dell'Assemblea Nazionale, che ha proclamato Ellycome Segretaria del nostro partito, si è aperta davvero una fase politica nuova". Lo scrive Marinanella sua newsletter. "L'accoglienza nelle manifestazioni di piazza, gli interventi in Parlamento, l'avvio del tesseramento 2023, i primi sondaggi confermano un dato molto positivo: Ellyha portato una ventata di freschezza e di speranza nella politica italiana e nella sinistra, il Pd è tornato-prosegue la componente dell'Assemblea dem-. Ora c'è molto da lavorare per non deludere le attese di tanti e tante (e sappiamo bene quanto siano esigenti i potenziali elettori della sinistra!) e per avviare davvero un percorso di dialogo e ...

