Pd | Schlein | ' A Bruxelles accoglienza calorosa | confronto su priorità'

Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Ieri ho partecipato per la prima volta al Prevertice del PSE a Bruxelles. Ringrazio per la calorosa accoglienza e per il confronto, è stata l'occasione anche per riabbracciare alcune persone con cui ho condiviso la mia esperienza negli anni del Parlamento europeo! Ho incontrato gli altri e le altre leader dei partiti socialisti, alcuni primi ministri e i commissari, tra cui Paolo Gentiloni e il vicepresidente Frans Timmermans per discutere le priorità europee e quelle che porteremo avanti come Partito Democratico". Lo scrive la segretaria del Pd Elly Schlein sui suoi profili social.

