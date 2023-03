Pd | domani ai Frentani iniziativa per costituente con Turco | Genovesi | Scotto

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar (Adnkronos) -, sabato 25 marzo, alle 17 in via dei4, Articolo uno, Dems - Democrazia Europa Società, insieme all'Associazione Reds hanno promosso unaper contribuire allo sviluppo ulteriore delladel Pd. Parteciperanno, tra gli altri, l'ex ministro ed ex senatrice Livia, il coordinatore nazionale di Articolo uno Arturo, il segretario nazionale della Fillea Alessandro, il segretario nazionale della Filctem Cgil Alessandro Borioni, Marco Pacciotti e Piero Latino della Direzione nazionale del Pd. “Occorre stare in campo per garantire apertura vera e cambiamento profondo nel costruire il nuovo Pd guidato da Elly Schlein", dichiarano gli organizzatori.

Articolo Uno e l'associazione Reds, sabato 25 marzo, alle 17 a via dei Frentani 4.

Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Dopo l'elezione della segretaria Elly Schlein, i democratici hanno rialzato la testa. Con un profilo più deciso, sono stati al centro di iniziative politiche, culturali e p ...