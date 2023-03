Pd | Bettini | ' dopo elezione Schlein ha rialzato la testa ma cammino è ancora lungo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "l'della segretaria Elly, i democratici hannola. Con un profilo più deciso, sono stati al centro di iniziative politiche, culturali e parlamentari. Ildella ripresa è". Lo scrive su Facebook Goffredoin vista dell'incontro 'A sinistra uniti per la costituente' promossa da 'Dems - Democrazia Europa Società', Articolo Uno e l'associazione Reds domani, sabato 25 marzo, alle 17 a via dei Frentani 4. "L'alternativa alla destra va costruita con il contributo di tutti e a partire dai territori. Per questo vedo con grande interesse il confronto unitario che avverrà domani. Da esso, sicuramente, nasceranno nuovi spunti e un nuovo sguardo sulle cose ...