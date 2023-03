Pavia, padre assolto dalle accuse di violenza sessuale sulla figlia. Lei ritratta: “Ho inventato. Volevo liberarmi di lui” (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo un calvario giudiziario durato più di sei anni, un uomo di 48 anni è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale sulla figlia. Nel febbraio 2017 era stato denunciato dalla ragazza, oggi 23enne, per maltrattamenti e abusi. accuse false, inventate per liberarsi del padre, giudicato troppo severo nei suoi confronti. “Quando papà è stato arrestato ho capito di averla fatta grossa”, avrebbe confessato la giovane agli inquirenti. Ora l’uomo potrebbe agire per ottenere un risarcimento dei danni per l’ingiusta detenzione subita. Non è la prima volta che un episodio simile si verifica a Pavia, dove, nel frattempo, una donna è stata invece condannata a 7 anni per aver abusato della figlia insieme a due ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo un calvario giudiziario durato più di sei anni, un uomo di 48 anni è statodi. Nel febbraio 2017 era stato denunciato dalla ragazza, oggi 23enne, per maltrattamenti e abusi.false, inventate per liberarsi del, giudicato troppo severo nei suoi confronti. “Quando papà è stato arrestato ho capito di averla fatta grossa”, avrebbe confessato la giovane agli inquirenti. Ora l’uomo potrebbe agire per ottenere un risarcimento dei danni per l’ingiusta detenzione subita. Non è la prima volta che un episodio simile si verifica a, dove, nel frattempo, una donna è stata invece condannata a 7 anni per aver abusato dellainsieme a due ...

