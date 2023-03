Paura per Rihanna (incinta): un folle si introduce in casa. "Voleva sposarla" (Di venerdì 24 marzo 2023) I siti americani riportano la notizia di un folle che si è introdotto nella villa di proprietà della popstar. L'uomo è stato fermato dalla security e consegnato alla polizia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) I siti americani riportano la notizia di unche si è introdotto nella villa di proprietà della popstar. L'uomo è stato fermato dalla security e consegnato alla polizia

