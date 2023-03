Paura in uno studio medico di Roma | rapinate tre dottoresse

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Dopo le aggressioni - circa 100 ogni anno nel Lazio, lievitate ancor di più nel post Covid - i sanitari diventano bersagli anche per rapine a mano armata. Vittime tredi 54, 45 e 37 anni originarie, di Bari e. La rapina, durata cinque minuti di orologio, è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri: due uomini, armati di pistola, si sono introdotti all'interno di uno- posizionato al piano terra di una palazzina in viale Francesco Caltagirone, a poca distanza dal centro commerciale-est, alla periferia della Capitale - e, dopo aver minacciato i tre medici, si sono fatti consegnare 130 euro - 50 da una dottoressa e 80 dalla collega - e un orologio da circa 400 euro. I due sono poi fuggiti via. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : In certi casi dovresti dire di sì anche quando in realtà non te la senti. Avrai paura, ti sentirai in ansia, avrai… - MonaciFilippo : @ultimora_pol Se sei iscritto a un altro partito, non capisco perché tu debba venire a votare alle primarie del PD.… - macaruzzo : RT @francofontana43: «Manif sauvage!». Ma la vera violenza indossa l’uniforme delle unità Brav-M I cortei spontanei affrontati dagli agenti… - DanieleCardini : RT @JediPerLItalia: 23 marzo. Dopo mesi di attacchi, centinaia di migliaia di uomini e migliaia di mezzi, il più forte esercito terrestre d… - allegrountore : @TomCatLio @Qui_e_Ora_ViVi Avete PAURA e vi muovete come dei ladri nella notte, vi beate di rovinare cose inutili n… -

Rihanna, attimi diper la pop star. Non è la prima e, senza dubbio non sarà neppure l'ultima: ... che spiega che un uomo sarebbe entrato nella proprietà della pop star conscopo ben preciso ...... di non omologarsi al sistema, nel rinnovarsi, rispettando oltremodo quello che èdei suoi ... d'altronde non mi sono presentata all'esame di latino, presa dalla. E poi con Carolin Carlson, io ......chi continuerà ad andare in pensione nel 2024 a 63 anni di età e senza riforma delle pensioni... Ma c'è anche chi non vedrebbe malestallo, perché come il nostro lettore ci dimostra, anche ...

Paura in uno studio medico di Roma, rapinate tre dottoresse AGI - Agenzia Italia

Pura azione, paura, violenza estrema. In due parole: puro genere. Si tratta di Zombi 2 di Lucio Fulci, il primo film davvero horror di quello che sarebbe diventato uno dei grandi maestri del cinema di ...Rihanna, attimi di paura per la pop star Non è la prima e ... che spiega che un uomo sarebbe entrato nella proprietà della pop star con uno scopo ben preciso in mente: quello di chiederle di diventare ...