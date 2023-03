Paura Espargaro, caduta shock nelle prove di Moto Gp: è in ospedale. Come sta (Di venerdì 24 marzo 2023) PORTIMAO (PORTOGALLO) - Due bandiere rosse hanno sospeso la seconda sessione di prove libere del GP di Portogallo, prima gara del Mondiale di MotoGP , ma è stata la seconda quella a destare ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 marzo 2023) PORTIMAO (PORTOGALLO) - Due bandiere rosse hanno sospeso la seconda sessione dilibere del GP di Portogallo, prima gara del Mondiale diGP , ma è stata la seconda quella a destare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : MotoGp Portogallo 2023, prove libere: Miller il più veloce davanti a Vinales e Bagnaia. Paura per Pol Espargaro - fisco24_info : MotoGp Portogallo: Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo: Paura per Espargaro, dopo l'incidente portato… - sportli26181512 : MotoGP, per Pol Espargaró incidente a Portimao: le news in diretta: Attimi di paura a Portimao durante la seconda s… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Il Campione in carica della @ducaticorse ha ottenuto il ter… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Il Campione in carica della @ducaticorse ha ottenuto il… -