Passa il sabato con Juventus | Atalanta e Bologna

(Di venerdì 24 marzo 2023) Calcio giovanile in Piemonte con CalcioNews24 come mediapartner CalcioNews24 è media partner di un’iniziativa alla quale teniamo particolarmente e alla quale vi invitiamo a partecipare. Domani,25 marzo, si disputerà la seconda delle cinque giornate della fase nazionale del Trofeo delle Coppe ospitata dalla Lenci Poirino. Ai campi di via Fonte Antico si sono svolte già le gare della categoria Primi Calci 2014, che ha visto la partecipazione delle formazioni locali di Lenci Poirino, Chieri, Chisola, Lascaris, Sisport e delle professionistiche. Al termine della giornata, secondo quanto previsto dal regolamento federale, non sono state stilate classifiche di merito in base ai risultati, ma tutte le squadre sono state premiate dall’applauso del numeroso pubblico presente.La fase ...