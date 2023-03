Parte la Davos cinese | tra qualche defezione e arresti rumorosi

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tutto pronto per il China Development Forum (Cdf) 2023, che si svolgerà nella sede della Diaoyutai State Guesthouse di Pechino dal 25 al 27 marzo. Il tema di questa edizione sarà “Ripresa economica: opportunità e cooperazione”, e l’organizzazione spera di mettere in rilievo le opportunità nel mercato, la stabilizzazione delle filiere industriali globali e la transizione verde. Il forum, molto simile a quello di, ha una lista di invitati riservata, e l’elenco completo non è disponibile. Tuttavia, si sa checiperanno oltre 100 delegati stranieri, tra cui dirigenti di importanti multinazionali, ricercatori e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Quest’anno, dopo lo stop per la pandemia Covid-19,ciperanno l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, l’investitore Ray Dalio, ...