Parla un pentito cinese | 47 misure cautelari per droga e prostituzione

ROMA (ITALPRESS) – Smantellata dai Carabinieri un'organizzazione criminale internazionale finalizzata al traffico di droga e allo sfruttamento della prostituzione. I militari del Comando Provinciale di Roma, tra il Lazio, la Toscana e la Grecia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 47 cittadini cinesi, filippini e italiani: 19 custodie cautelari in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti del tipo metamfetamina ed associazione per delinquere ...

