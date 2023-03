Parigi 2024 | il ministro dello sport ucraino | “Vogliamo esserci | ma senza russi e bielorussi”

(Di venerdì 24 marzo 2023) “partecipare ai Giochi Olimpici, mae bielo”. Queste le parole di Vadym Guttsait,e guida del Comitato olimpico nazionale, a pochi giorni dalla decisione del Cio sulla partecipazione degli atletie birloagli eventi di qualificazione per le Olimpiadi di. “Per quanto riguarda la partecipazione o meno, non andare ai Giochi Olimpici sarà considerata l’ultima risorsa da tutte le nostre federazioni e tutti i nostri atleti. Ma, ovviamente, avremo bisogno di sentire l’opinione di ciascuno dei nostri atleti e di ciascuna delle nostre federazioni e prendere questa decisione insieme”, ha aggiunto. E pone in evidenza lo squilibrio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Wolrd Athletics esclude russi e bielorussi dalle Olimpiadi di Parigi 2024.. E dal 31 marzo divieto ai transgende… - sportface2016 : #Parigi2024, il ministro dello sport ucraino: 'Vogliamo esserci, ma senza russi e bielorussi' - ADM_assdemxmi : RT @unimib: Alessandra Chillemi, grazie al supporto del programma #DualCareer, si sta preparando per #Paris2024: la prima volta del breakin… - unimib : Alessandra Chillemi, grazie al supporto del programma #DualCareer, si sta preparando per #Paris2024: la prima volta… - TuffiBlog : Coppa “Parigi 2024”: Trieste – i risultati delle eliminatorie del venerdì -

Per le Olimpiadi 2024 a Parigi i taxi voleranno AGI - Agenzia Italia

Prima giornata al Centro Federale "B. Bianchi" di Trieste della Coppa Parigi 2024. In gara 52 atleti (18 femmine e 34 maschi) in rappresentanza di quindici società, per una manifestazione che ...Insomma, si guarda avanti. Ma il binocolo è soprattutto puntato alle Olimpiadi di Parigi 2024, con l’Italia che spera in una qualificazione che è alla portata e magari in una medaglia. La Fisw, che ...