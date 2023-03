PAOLO FRESU: a Bologna per The Beat Bomb di Ferdinando Vicentini (Di venerdì 24 marzo 2023) PAOLO FRESU presenta domenica 26 marzo alle ore 20:00, presso il Lumière – Sala Mastroianni (Piazzetta Pier PAOLO Pasolini) della Cineteca di Bologna, la proiezione di ‘The Beat Bomb‘. Chi ha prodotto The Beat Bomb? The Beat Bomb è documentario diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani, con le musiche di PAOLO FRESU, una coproduzione Italia – Argentina di 39FILMS e ancora, Romana Audiovisual, in coproduzione con Luce Cinecittà, in associazione con LASER DIGITAL FILM e con il contributo del MIC – Ministero della Cultura. PAOLO FRESU La proiezione, nell’ambito della rassegna Uno sguardo al documentario, è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 24 marzo 2023)presenta domenica 26 marzo alle ore 20:00, presso il Lumière – Sala Mastroianni (Piazzetta PierPasolini) della Cineteca di, la proiezione di ‘The‘. Chi ha prodotto The? Theè documentario diretto daOrgnani, con le musiche di, una coproduzione Italia – Argentina di 39FILMS e ancora, Romana Audiovisual, in coproduzione con Luce Cinecittà, in associazione con LASER DIGITAL FILM e con il contributo del MIC – Ministero della Cultura.La proiezione, nell’ambito della rassegna Uno sguardo al documentario, è ...

