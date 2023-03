Paolo Fresu a Benevento, l’intensa giornata del noto trombettista (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOrganizzato dalla Accademia di Santa Sofia e dal Conservatorio di Benevento, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio, ieri si è tenuto in città un autentico “Paolo Fresu Day“. Il noto trombettista sardo ha infatti tenuto in mattinata un seguitissimo seminario rivolto agli studenti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ nella sala del San Vittorino ed in serata un affollato concerto presso l’auditorium Sant’Agostino. Durante il workshop, Paolo Fresu, traendo spunto da alcuni episodi salienti della sua carriera, si è in special modo soffermato sul ‘tempo’ dell’esecuzione musicale e la capacità di suonare – consapevolmente – più avanti e specialmente più indietro rispetto al beat. Inoltre ha raccomandato agli studenti di non essere, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOrganizzato dalla Accademia di Santa Sofia e dal Conservatorio di, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio, ieri si è tenuto in città un autentico “Day“. Ilsardo ha infatti tenuto in mattinata un seguitissimo seminario rivolto agli studenti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ nella sala del San Vittorino ed in serata un affollato concerto presso l’auditorium Sant’Agostino. Durante il workshop,, traendo spunto da alcuni episodi salienti della sua carriera, si è in special modo soffermato sul ‘tempo’ dell’esecuzione musicale e la capacità di suonare – consapevolmente – più avanti e specialmente più indietro rispetto al beat. Inoltre ha raccomandato agli studenti di non essere, ...

