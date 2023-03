Pannelli solari e parchi eolici ostaggio di Comuni e comitati (Di venerdì 24 marzo 2023) Che l'Italia si trovi piuttosto indietro per ciò che riguarda lo sviluppo delle cosiddette «fonti rinnovabili» è un fatto noto. Meno note, invece, sono le cause che stanno alla base di questo ritardo, un ritardo che sta lasciando il nostro Paese sempre più indietro sulla strada di quella transizione energetica che – piaccia o meno – sembra ormai essere l'obiettivo primario per tutte le nazioni occidentali. E proprio allo scopo di indagare ragioni e cause della difficoltà tutta italiana di muoversi verso il nuovo mondo «green», è stato costruito da Legambiente un approfondito studio il cui titolo - «Scacco matto alle fonti rinnovabili: tutta la burocrazia che blocca lo sviluppo delle rinnovabili» – è già un ottimo compendio del suo contenuto. Il report, infatti, individua con precisione - attraverso dati, grafici ed esempi concreti – quale sia per l'Italia il vero ostacolo nella corsa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Che l'Italia si trovi piuttosto indietro per ciò che riguarda lo sviluppo delle cosiddette «fonti rinnovabili» è un fatto noto. Meno note, invece, sono le cause che stanno alla base di questo ritardo, un ritardo che sta lasciando il nostro Paese sempre più indietro sulla strada di quella transizione energetica che – piaccia o meno – sembra ormai essere l'obiettivo primario per tutte le nazioni occidentali. E proprio allo scopo di indagare ragioni e cause della difficoltà tutta italiana di muoversi verso il nuovo mondo «green», è stato costruito da Legambiente un approfondito studio il cui titolo - «Scacco matto alle fonti rinnovabili: tutta la burocrazia che blocca lo sviluppo delle rinnovabili» – è già un ottimo compendio del suo contenuto. Il report, infatti, individua con precisione - attraverso dati, grafici ed esempi concreti – quale sia per l'Italia il vero ostacolo nella corsa ...

